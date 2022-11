Aantal openstaande vacatures daalt voor het eerst in twee jaar tijd

Om de krapte op de arbeidsmarkt te onderzoeken, bekijkt het CBS het aantal vacatures per 100 werklozen. Op dit moment kunnen zij kiezen uit 121 vacatures:

Ondanks de daling is er nog altijd krapte op de arbeidsmarkt, dat betekent dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In bijvoorbeeld de zorg, het vervoer en de opslag en het onderwijs werd de krapte zelfs nog iets groter dan vorig kwartaal.

Eind september stonden er bijna 450.000 vacatures open, 17.000 minder dan aan het einde van het tweede kwartaal. Vooral in de handel en horeca werden er minder mensen gezocht, al komen die twee branches nog altijd ruim 128.000 mensen tekort.

De krapte op de arbeidsmarkt lijkt over zijn hoogtepunt heen: voor het eerst in twee jaar daalt het aantal openstaande vacatures. Ook neemt de werkloosheid volgens het CBS licht toe.

Het CBS keek niet alleen naar het aantal openstaande vacatures, maar ook naar het aantal bestaande banen. Dat stijgt nog steeds, vooral zelfstandigen vullen ze steeds vaker in. In de uitzendbranche is er juist minder werk.

Het aantal werknemers met een flexibel contract daalde ten opzichte van vorig kwartaal met bijna 100.000. Dat komt vooral doordat zij in vaste dienst gingen.