Regisseur Paul Haggis moet nog eens 2,5 miljoen betalen na verkrachting

De Canadese filmregisseur en scenarioschrijver Paul Haggis (69) moet van een jury in New York nog eens 2,5 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan een publicist die hij in 2013 heeft verkracht na een filmpremière in New York. Daarmee komt het totaal aan schadevergoedingen op 10 miljoen dollar.

Vorige week werd hij al veroordeeld tot het betalen van 7,5 miljoen dollar aan het slachtoffer, de 36-jarige Haleigh Breest. Dat is een van de vier vrouwen die sinds 2017 in de openbaarheid zijn gekomen met aanklachten over seksueel wangedrag van de Oscar-winnende regisseur.

Hoewel Haggis vrijdag zei geen geld te hebben om de schadevergoeding van 7,5 miljoen te betalen, komt daar toch 2,5 miljoen bovenop. Volgens de regisseur heeft hij over een periode van veertig jaar zo'n 25 miljoen dollar verdiend met zijn werk in Hollywood.

'Geen geld meer

Tijdens de rechtszaak zei Haggis dat hij door de jaren heen verschillende financiële verliezen heeft geleden. De schadevergoeding van 7,5 miljoen was volgens hem de genadeklap. "Zolang mijn naam niet is gezuiverd, zal ik nooit meer als schrijver werken", zegt hij.

De advocaten van Breest trekken zijn verhaal in twijfel. "Niks wat Paul Haggis zegt, is te vertrouwen."

Oscar

Haggis schreef sinds de jaren 80 scenario's voor populaire tv-series als Diff'rent Strokes. Begin deze eeuw brak hij door als filmschrijver en -regisseur. Hij schreef de film Million Dollar Baby van regisseur Clint Eastwood, die in 2004 een Oscar kreeg voor beste film. Een jaar later werd die prijs toegekend aan Crash, een film die door Haggis geschreven en geregisseerd werd.