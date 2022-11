Politie verwelkomt lachgasverbod: 'Een extra handvat om te kunnen handhaven'

Vanaf 1 januari aanstaande staat lachgas op de lijst met verboden middelen. Daarmee worden het bezit en de verkoop ervan illegaal. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid eerder vanavond bekend. De politie verwelkomt het verbod op het recreatieve bezit van het gas, dat onder jongeren populair is.

Politievakbond ACP noemt het verbod "een extra handvat om te kunnen handhaven". Een woordvoerder vervolgt: "Agenten zien vaak overlastmeldingen veroorzaakt door lachgas. Nu is er vaak geen grond om door te pakken, maar straks met het verbod wel."

Ook de korpsleiding van de Nationale Politie verwelkomt het verbod om die reden, net als de Nederlandse Politiebond.

Het gebruik van het middel leidt volgens de politie tot gevaarlijke situaties in het verkeer. "In het verkeer kan het gebruik van lachgas tot levensgevaarlijke situaties leiden. Er zijn ook al dodelijke ongelukken gebeurd die direct gerelateerd zijn aan lachgas", zegt een woordvoerder van de korpsleiding.

Uit een inventarisatie gedaan in 2021 bleek dat de laatste jaren tientallen doden en honderden gewonden zijn gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was.

De Branchevereniging Verantwoordelijke Lachgas Leveranciers is juist fel gekant tegen de nieuwe wet. "Er is natuurlijk wel een probleem met lachgas, laten we eerlijk zijn. Het moet gereguleerd worden, dat roepen we al jaren. Maar strenge regels zouden beter werken dan een verbod."

Langer op kabinetsagenda

Een verbod op het bezit en verhandelen van lachgas stond al jaren op de agenda van het kabinet. Dat wilde het middel, dat in de horeca gebruikt wordt in de slagroomspuit, sinds 2019 op de Opiumlijst hebben. De Tweede en Eerste Kamer gingen daarmee al akkoord.

Afgelopen juli boog de Raad van State, die het kabinet adviseert over nieuwe wetten, zich over het wetsvoorstel. De Raad concludeerde toen dat het kabinet beter moest onderbouwen waarom plaatsing op de Opiumlijst noodzakelijk is om het gebruik terug te dringen.

Ook vroeg de Raad van State zich af of het onderscheid tussen recreatief gebruik en medisch gebruik wel duidelijk genoeg was omschreven.