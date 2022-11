MVV hard onderuit bij hekkensluiter, doelpuntenfestijn bij Jong Ajax tegen Den Bosch

Jong Ajax en FC Den Bosch maakten er in het andere duel van maandagavond een doelpuntenfestijn van. De acht goals werden eerlijk over beide teams verdeeld: 4-4.

Na rust startten de Maastrichtenaren dramatisch: de ploeg kreeg binnen tien minuten twee doelpunten om de oren, Mees Rijks maakte beide goals. De schade had nog veel groter kunnen zijn als de ploeg van trainer Darije Kalezic het vizier meer op scherp zou hebben gehad. Ook na die 3-0 hadden de Utrechters kans op meer, maar het bleef bij drie tegentreffers.

Na een kwartier spelen was het al raak voor Utrecht. Yuya Ikeshita gaf een pass door het midden, Derensili Fernandes Sanches rondde beheerst af. Kort voor kreeg MVV één kans, maar Sven Blummel raakte de lat.

Bij winst was MVV geklommen naar de tweede plaats, op een puntje van koploper Heracles Almelo. Nu blijft de ploeg derde.

De sensatie van de eerste seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie, MVV, heeft een pak slaag gekregen van hekkensluiter Jong FC Utrecht. De Utrechters wonnen afgetekend met 3-0.

Voor Ajax scoorde Christian Rasmussen twee keer, hetzelfde deed Nikolaj Möller voor FC Den Bosch. De andere treffers van Jong Ajax werden gemaakt door Kian Fitz-Jim en Silvano Vos.

De Bossche treffers kwamen van de voet van Teun van Grunsven en Olivier Aertssen. Aertssen speelt voor Jong Ajax, maar werkte de bal onfortuinlijk achter zijn eigen doelman. Jong Ajax kwam in de wedstijd met 2-0 en met 4-2 voor, maar toch behaalde de ploeg van coach John Heitinga geen drie punten.

In de Keuken Kampioen Divisie is het nog geen winterstop: komend weekend is er een volledige speelronde.