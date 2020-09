Trage orkaan Sally veroorzaakt grote wateroverlast in zuiden VS

De orkaan Sally heeft het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De storm trekt sinds vanmorgen plaatselijke tijd over de stedelijke gebieden van Mobile, Alabama en Pensacola in Florida, die samen een bevolking van bijna 1 miljoen inwoners hebben.

Doordat de storm zich erg langzaam verplaatst, met een snelheid van krap 5 kilometer per uur, blijven regenbuien lang boven hetzelfde gebied hangen. Dat veroorzaakt grote wateroverlast.

Volgens de adjunct-directeur van het National Hurricane Center komt het niet vaak voor dat een orkaan zich zo langzaam verplaatst. Sally is een orkaan van de tweede categorie; in het oog bereikt de wind snelheden van bijna 170 km per uur.

Een boom in gevlucht

Huizen lopen onder en mensen zijn ingesloten geraakt door het water. Reddingswerkers hebben al tientallen mensen gered, waaronder een familie van vier die zich in een boom in veiligheid had gebracht. Een aantal mensen konden de reddingsdiensten door het hoge water niet bereiken, maar de bewoners zouden veilig in hun eigen huis zijn. Zij worden opgehaald zodra het water zich terugtrekt.

Brug ingestort

Lokale autoriteiten vrezen dat duizenden mensen de komende dagen voor het water op de vlucht zullen moeten. Hele dorpen moeten worden geëvacueerd, denken ze. In sommige regio's is meer dan een meter regen gevallen.

Als gevolg van de storm is een deel van een brug in een belangrijke verbindingsweg, de Three Mile Bridge over de Pensacola-baai, ingestort. Ook zitten ongeveer een half miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom.

Stormseizoen

President Trump heeft, voordat de storm aan land kwam, voor Louisiana en Mississippi al de noodtoestand afgekondigd.

Boven de Atlantische Oceaan woeden nu vijf tropische stormen tegelijk. Sally is de tweede orkaan binnen drie weken boven de Gulf Coast in het zuiden van de VS. Er zijn dit orkaanseizoen al zoveel orkanen geweest dat de autoriteiten bijna door de namen heen zijn, terwijl het seizoen nog circa tweeënhalve maand duurt.