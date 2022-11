Memphis traint volledig mee: 'Was moeilijk om te horen dat ik niet in de basis sta'

Als het aan Memphis zelf had gelegen, dan had hij gewoon gespeeld, maandag tegen Senegal. "Het was moeilijk om te horen dat ik niet ga starten. Maar alles heeft een reden en de trainer heeft een visie met het team. We communiceren goed met elkaar."

Fit of niet, Memphis begint het WK als reserve. Bondscoach Louis van Gaal maakte vrijdag al bekend dat Vincent Janssen tegen Senegal in de basis zal staan. Memphis zal hooguit invallen, om zo weer wat wedstrijdritme op te doen.

Wie zich nog zorgen maakte om de blessure van Memphis Depay, kan na de eerste training van Oranje in aanloop naar het WK gerust zijn. De spits, die sinds eind september niet meer in actie kwam, deed in Zeist volledig mee met een bijna twee uur durende oefensessie.

Memphis Depay speelde sinds eind september geen minuut meer, maar voelt zich fit voor het WK in Qatar. De aanvaller zal in de eerste wedstrijd tegen Senegal op de bank beginnen. - NOS

"Deze training van vandaag was een opstart. We hebben nog een hele week. Wanneer de trainer me nodig heeft, dan hoop ik er te staan", blikte Memphis vooruit op het toernooi in Qatar.

Nooit wanhoop

Depay liep zijn bovenbeenblessure op in de interland van Oranje tegen Polen op 22 september. Zijn revalidatie duurde langer dan gedacht. "Ik kon bijna de groepstraining hervatten bij Barcelona, toen ik een terugslag kreeg."

Hij heeft nooit gevreesd het WK te gaan missen. "Er was nooit wanhoop", zei Memphis. "Het leven is vallen en opstaan en alles gebeurt met een reden."

"Je mag best weten: ik heb me soms echt moeten inhouden. Ik heb een belangrijke periode gemist bij Barcelona, waarin ze me nodig hadden en ik belangrijk had willen zijn voor het team", doelde hij op de uitschakeling in de Champions League van de Spaanse topclub. "Het was echt balen dat ik niet kon spelen, maar ik vind het heerlijk om weer terug te zijn."

Nu hij weer fit is, laat Memphis een zware periode achter zich. "Voetballer zijn is niet altijd makkelijk. Goed eten en slapen, dat is natuurlijk standaard. Maar er komt mentaal veel meer bij kijken als je een atleet bent. Ik ben trots dat ik weer fit ben."