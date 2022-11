Japanse Rena Kawasaki (17) wint Kindervredesprijs

Rena Kawasaki uit Japan heeft dit jaar de Kindervredesprijs gewonnen. Het 17-jarige meisje uit Osaka zet zich in voor de politieke betrokkenheid van jongeren in haar land.

De prijs werd vandaag uitgereikt in Den Haag door eerdere prijswinnaar Tawakkol Karman uit Jemen. Prinses Laurentien was daar ook bij. "Kinderen en jongeren in Japan worden nauwelijks gezien en gehoord en kunnen zichzelf niet zijn", zegt KidsRights, de kinderrechtenorganisatie achter de prijs.

Marc Dullaert, die van 2011 tot 2016 Kinderombudsman was, richtte de organisatie in 2003 op. Hij noemt Kawasaki een grensverleggende pionier in Japan "die ervoor zorgt dat de stem van jongeren wordt gehoord en die omzet in tastbare impact en betere kansen voor zowel haar eigen als toekomstige generaties".

Kawasaki zelf is blij: