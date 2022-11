Vanaf 1 januari is recreatief gebruik van lachgas verboden

Het kabinet gaat het bezit en de verkoop van lachgas per 1 januari van het nieuwe jaar verbieden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat weten dat lachgas vanaf die datum op de lijst met verboden middelen staat.

De wet is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, maar de Raad van State had twijfels.

In juli vroeg de Raad van State zich af of het onderscheid tussen recreatief gebruik en medisch gebruik wel duidelijk genoeg is vastgelegd en adviseerde dit apart af te bakenen. Maar dat neemt tijd in beslag en het kabinet kiest er vanwege de risico's van lachgas nu toch voor recreatief gebruik per 1 januari te verbieden.

In welke gevallen gebruik van lachgas wel toegestaan is en in welke gevallen niet, is volgens het kabinet wel degelijk duidelijk omschreven.

Zo blijft het gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden toegestaan, en mag het ook in voedingsmiddelen worden gebruikt. Lachgas wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in de slagroomspuit.

Het verbod kan de politie bij handhaving enorm helpen, zegt minister van Justitie Yeşilgöz.

"Met het verbod kan de politie straks direct in actie komen als iemand niet-beroepsmatig lachgas in zijn bezit heeft en ballonnen met gasflessen in de auto heeft liggen. Zo kunnen we hopelijk ongelukken voorkomen."

Eerder bleek uit onderzoek van de NOS dat de laatste jaren tientallen doden en gewonden gevallen zijn bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. Uit een inventarisatie van de politie op verzoek van de NOS blijkt dat bij 63 dodelijke ongevallen lachgasgebruik werd geconstateerd en bij 362 ongevallen met (ernstig) letsel.

In onderstaande video loopt NOS Stories een avond mee met lachgaskoeriers. Ook spreken we met de politie, experts en gebruikers: