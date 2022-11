Mexico zonder Feyenoorder Giménez naar WK, Álvarez, Sánchez en Gutiérrez wel mee

Feyenoord-spits Santiago Gimenez behoort niet tot de Mexicaanse selectie voor het WK in Qatar. De negenvoudig international behoort niet tot de 26-koppige WK-selectie van bondscoach Gerardo Martino.

Giménez meldde zich maandag nog wel in het trainingskamp van Mexico in het Spaanse Girona. Daar hoorde hij net als vier anderen dat hij stand-by staat voor het geval er nog spelers geblesseerd raken. Ook Jesus Corona (ex-Twente) is afgevallen.

Edson Álvarez en Jorge Sánchez van Ajax en PSV-middenvelder Erick Gutiérrez zijn wel opgeroepen. Ook de oud-PSV'ers Hirving Lozano, Héctor Moreno en Andrés Guardado zitten erbij.

Opvallend is dat Raúl Jiménez wel geselecteerd is. De aanvaller van Wolverhampton Wanderers stond tussen november 2020 en juli 2021 buitenspel wegens een ernstige hoofdblessure en kwam sinds augustus van dit jaar niet meer in actie door een spierblessure.