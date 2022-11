PKK, YPG of IS? Nog veel onduidelijk over dader aanslag Istanbul

Een dag na de aanslag in Istanbul is nog veel onduidelijk over wie verantwoordelijk is. De Turkse regering wees vrijwel direct de Koerdische PKK aan als schuldige. Maar die ontkent in alle toonaarden. "Volgens onze bevindingen is de PKK-terreurorganisatie verantwoordelijk", zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu vanochtend vroeg als reactie op de aanslag in het centrum van Istanbul, waarbij zes mensen omkwamen en 81 gewonden vielen. Later op de dag zei de Turkse politie dat de hoofdverdachte heeft bekend en handelde in opdracht van de Syrisch-Koerdische YPG, volgens Turkije een verlengstuk van de PKK. Intussen ontkent de PKK dus alle betrokkenheid én heeft een Turkse overheidsfunctionaris gezegd ook de optie open te houden dat Islamitische Staat (IS) achter de aanslag zat. Minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu sprak de pers toe, omringd door hoge ambtenaren:

Op de plek van de aanslag in Istanbul worden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Minister Soylu van Binnenlandse Zaken bevestigt de arrestatie van 22 verdachten, onder wie een persoon die de bom zou hebben geplaatst. - NOS

"Er zijn meerdere redenen om heel goed te kijken wat er echt aan bewijs is", waarschuwt hoogleraar Turkse talen en culturen Erik-Jan Zürcher. Hij wijst op de foto die rondgaat van de vrouw van wie Turkije zegt dat ze heeft bekend. "We weten niet wie zij is en of ze echt namens Koerdische organisaties heeft gehandeld." Toegang tot de media Als reactie op de aanslag hebben de Turkse autoriteiten toegang tot sociale media beperkt en wordt er in de klassieke media alleen bericht wat de regering bekendmaakt. Dit maakt het volgens Zürcher nog moeilijker om uit te zoeken wat er is gebeurd. De Turkse politie deelde dit beeld van een bewakingscamera:

Afbeelding ter illustratie - Turkse politie

Volgens de hoogleraar kunnen er meerdere redenen zijn waarom Turkije direct naar de PKK en de YPG wijst als schuldige. Zo kan dat van pas komen bij het Turkse verzet tegen de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. De regering dreigt al enige tijd om die toetreding te dwarsbomen zolang Zweden en Finland geen afstand nemen van de YPG. "Door de aanslag in de schoenen van de YPG te schuiven, kan de Turkse regering zeggen: dit is wat ervan komt wanneer je de YPG steunt", zegt Zürcher. De YPG is overigens een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen IS. De PKK staat wel op de Europese en Amerikaanse lijst van terroristische organisaties, maar de YPG tot afgrijzen van de Turken niet. Zürcher wijst er verder op dat de gewapende strijd van de PKK al tientallen jaren teruggaat. "Eigenlijk heeft de PKK die oorlog aan het einde van de jaren 90 verloren, maar de organisatie is nog steeds een grote machtsfactor onder Koerden", zegt hij. De hoogleraar benadrukt dat lang niet alle Koerden 100 procent achter de PKK staan, maar dat de groep veel sympathie geniet onder een groot deel van de Koerdische bevolking.

Turkije-correspondent Mitra Nazar: "Er is nog veel onduidelijk. De PKK heeft een historie van bloedige aanslagen in Turkije, maar is wel een groep die aanslagen altijd opeist en nu ontkennen ze alle betrokkenheid. Langzaamaan komt ook het geluid naar buiten dat IS een mogelijke dader kan zijn. In de Turkse bevolking is er verwarring over wat nou het echte verhaal is. Vooral uit de linkse hoek klinkt: 'Er wordt wel heel snel gezegd wie het gedaan heeft.' Het is simpelweg te vroeg enige conclusies te trekken. Wat we wel zeker weten, is dat zondag een zwarte dag was voor Turkije, en dat mensen opnieuw erg bang zijn geworden voor aanslagen, uit welke hoek die ook komen."