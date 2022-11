Een dag na zijn uitvalbeurt voelt Dumfries zich fit: 'Ik kan spelen tegen Senegal'

Geen enkele zorgen dus, over zijn deelname aan het WK. "Zelfs geen kleine zorgen, uiteraard ga ik mee", lachte hij opgewekt. "Ik kan gewoon in de basis staan in de eerste wedstrijd tegen Senegal, ik voel me gewoon fit."

Vanavond staat Dumfries gewoon op het trainingsveld bij Oranje, dat in Zeist zijn enige training op Nederlandse bodem afwerkt voordat het morgen naar Qatar vliegt. De rechterwingback is van plan om de hele training mee te doen.

De schrik sloeg Denzel Dumfries even om het hart, gisteren in Bergamo. De verdediger van Internazionale liep acht dagen voor het WK begint een knieblessure op. Maar een dag later zijn alle zorgen verdwenen.

Direct na aankomst in Zeist kregen de internationals van bondscoach Louis van Gaal te horen dat de wereldtitel het doel is in Qatar. - NOS

"Dan denk je wel even: shit, wat is er aan de hand?", vertelde Dumfries. "Ik had een tik gehad en daarna werd mijn knie stijf. Het was de spier boven mijn knie, niet het gewricht zelf. Ik kon niet meer rennen, daarom moest ik er uit."

Ongeveer 24 uur geleden was het gemoed van Dumfries wel anders. In de wedstrijd tussen Atalanta en Inter (2-3) liet hij zich wisselen met een knieblessure. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, ging hij plotseling naar het gras.

En alleen meedoen is niet voldoende, bondscoach Louis van Gaal benadrukte vanmiddag in Zeist dat het doel de wereldtitel is. "Daar was hij heel duidelijk over. We gaan er vol voor en zijn vol zelfvertrouwen."

"Ik verheug me heel erg op het WK", zei Dumfries. "Het is een mooi podium, het hoogst haalbare. Ik vind het echt een eer om naar het WK te gaan."

En als inderdaad blijkt dat er geen schade is in het rechterbeen, dan kan de 26-jarige Rotterdammer zich gaan opmaken voor zijn tweede eindtoernooi. Op het EK van anderhalf jaar geleden was hij een van de positieve uitzonderingen in het matige Oranje. Dumfries scoorde tegen Oekraïne en Oostenrijk.

Denzel Dumfries over het veelbesproken WK in Qatar. - NOS

Natuurlijk gaat Dumfries naar Qatar om te voetballen, maar hij sluit de ogen niet voor de ophef rondom het oliestaatje. "Natuurlijk is het een item in de spelersgroep. We hebben ons al eerder uitgesproken over hoe we over het toernooi denken."

Veiling van shirts

Eerder vandaag maakte Oranje bekend dat alle wedstrijdshirts van het WK geveild zullen worden, de opbrengst gaat naar arbeidsmigranten in Qatar. "Daar waren we het als spelers unaniem over eens. We denken zo ons steentje bij te kunnen dragen."

De mensenrechtenschendingen in Qatar zullen de komende periode vaker ter sprake komen en Dumfries heeft daar geen probleem mee. "We zijn voetballers, daarom gaan we naar Qatar. Maar we zijn ook rolmodellen en staan middenin de samenleving. Daarom is het niet raar om erover te praten. We denken dat we met het veilen van shirts een steentje bij kunnen dragen."

"Maar straks gaat de focus volledig op het voetbal, daarvoor gaan we daarnaartoe." Nog zeven nachtjes slapen, dan begint het veelbesproken WK voor Oranje, tegen Senegal. Waarschijnlijk met Dumfries gewoon in de basis.