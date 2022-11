Lange schorsing dreigt voor Valieva om dopinggebruik: Winterspelen 2026 in gevaar

Het internationale antidoping-agentschap WADA wil de Russische kunstschaatsster Kamila Valieva voor vier jaar schorsen. Dat zou haar deelname aan de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan kosten.

De CAS (het internationale hof van sportarbitrage) heeft vandaag kenbaar gemaakt de zaak in behandeling te gaan nemen.

De 16-jarige Valieva won in februari goud met het Russische team op de Winterspelen in Peking. Kort daarna werd bekend dat ze positief had getest op het verboden hartmiddel trimetazidine bij een eerdere wedstrijd in Rusland.

Valieva ging in beroep tegen een voorlopige schorsing en mocht deelnemen aan de individuele wedstrijd. Daar was ze topfavoriet, maar werd ze na drie valpartijen slechts vierde.

Ophef tijdens Spelen

De WADA wil naast de jarenlange schorsing ook afdwingen dat Valieva met terugwerkende kracht wordt gediskwalificeerd van alle competities waar ze na december 2021 aan mee heeft gedaan. Dat zou betekenen dat ze de gouden medaille die ze met het Russische team in Peking won moet inleveren.

Tijdens de Winterspelen waren de perikelen rond Valieva het gesprek van de dag. De dopingzaak heeft eraan bijgedragen dat schaatsbond ISU de minimumleeftijd voor deelnemers aan de Winterspelen van 2026 heeft verhoogd naar 17 jaar.