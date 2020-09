Verontruste renners staken in Ronde van Luxemburg: 'Veel te gevaarlijk'

Terwijl de Tour de France zijn ontknoping nadert, komt de Ronde van Luxemburg maar niet op gang. Door een staking van de renners, naar aanleiding van de gevaarlijke situaties die zich op het parcours voordeden, werd de tweede etappe woensdag ingekort tot slechts 40 kilometer.

Ignatas Konovalovas moest een dag eerder al tijdens de wedstrijd stoppen voor een verkeerslicht, waarna Jacopo Guarnieri tijdens de beslissende kilometers klaagde over auto's en een bus op de weg.

Een dag later was het niet veel beter gesteld met de veiligheid. "In de bochten stonden nog voertuigen geparkeerd", zei Arnaud Démare, de Fransman die uiteindelijk de memorabele rit na een massasprint op zijn naam schreef.

'Veel te gevaarlijk'

Want nog voor de eerste tussensprint vond het peloton het welletjes, waarna maar meteen koers werd gezet richting finishplaats Hesperange.

"Het was terecht dat de renners de wedstrijd hebben stilgelegd. Het was veel te gevaarlijk", vervolgt Démare. "Ik hoop maar dat de organisatoren actie ondernemen."