Man opgepakt in zaak van al 1,5 jaar vermiste Apeldoorner

De politie heeft een 21-jarige man aangehouden in het onderzoek naar een vermiste man uit Apeldoorn. De 29-jarige Ercan Öztürk wordt al ruim anderhalf jaar vermist.

Öztürk ging op 28 maart 2021 de deur uit om boodschappen te doen en keerde niet meer terug. De politie zocht meerdere keren naar de man, onder meer in zijn woonwijk en een woning in Deventer, maar zonder resultaat.

Vorig jaar december en begin deze maand kamde de politie ook meerdere bospercelen uit in de omgeving van Schalkhaar, maar ook daar werd de man niet gevonden.

Misdrijf

De politie houdt rekening met meerdere scenario's maar denkt dat Özturk niet meer in leven is. De politie acht de kans groot dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De zoektocht gaat vooralsnog door, aldus de politie.

De politie wil niet zeggen hoe de 21-jarige verdachte uit Apeldoorn in beeld is gekomen. "Het enige wat we erover kwijt kunnen, is dat we op basis van feiten en omstandigheden vermoeden dat deze man betrokken was bij de verdwijning van Öztürk", zegt een woordvoerder tegen RTV Oost.