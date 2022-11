Europese en Britse sancties tegen Iraniërs vanwege neerslaan betogingen

De Europese Unie heeft strafmaatregelen getroffen tegen een Iraanse minister, leden van de moraalpolitie en de Revolutionaire Garde vanwege het harde neerslaan van de protesten tegen de regering. "De EU veroordeelt de onaanvaardbaar gewelddadige aanpak van de betogers", zei EU-buitenlandcoördinator Borrell na overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in Brussel. De ministers steunen de sancties.

Het Verenigd Koninkrijk besloot gelijktijdig tot sancties tegen Iraniërs vanwege het harde optreden tegen demonstranten. De Britse sancties treffen onder anderen de Iraanse minister van Communicatie.

Sinds september wordt in Iraanse steden massaal gedemonstreerd tegen het regime in Teheran. De politie en het elitekorps Revolutionaire Garde treden hard op tegen de betogers. Volgens de Verenigde Naties zijn daarbij in totaal zeker 304 mensen om het leven gekomen, onder wie 41 kinderen. De directe aanleiding voor het grootschalige verzet is de dood van een 22-jarige vrouw nadat ze was gearresteerd door de moraalpolitie vanwege het schenden van de strenge kledingvoorschriften.

Inreisverbod, bevroren bankrekeningen

De EU legt nu inreisverboden op aan 29 Iraniërs, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken en vier leden van de moraalpolitie die betrokken waren bij de arrestatie van de 22-jarige vrouw. Ook leden van de ordepolitie en de Revolutionaire Garde vallen onder de strafmaatregelen. Voor zover de betrokkenen banktegoeden in de EU hebben, kunnen ze daar nu niet meer bij.

Ook de Engelstalige Iraanse staatstelevisiezender Press TV krijgt te maken met sancties, vanwege het uitzenden van gedwongen schuldbekentenissen van arrestanten. Een IT-bedrijf wordt gestraft omdat het een belangrijke schakel is in het platleggen van het internet in Iran, op last van de overheid.