FC Groningen beboet Ngonge en Musampa: 'Niet in staat om te kunnen trainen'

FC Groningen heeft aanvaller Cyril Ngonge en verdediger Nordin Musampa de "maximale boete" gegeven. Volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus waren beide spelers te laat op het trainingscomplex.

De selectie kwam vanochtend bijeen om voor de laatste keer te trainen voor de winterstop en om afscheid te nemen van de ontslagen trainer Frank Wormuth. "We hebben beide spelers vanochtend weggestuurd", zegt Fledderus tegen RTV Noord. "We achtten ze niet in staat om te kunnen trainen." Ngonge en Musampa hebben beiden de hoogst mogelijke boete gekregen. Wat de sanctie precies behelst, is niet bekend.

Op sociale media wordt gesuggereerd dat er alcohol in het spel was, maar Fledderus kan daar niets over zeggen. "Ik weet niet of ze dronken waren, maar ze waren niet op tijd en ook niet fit genoeg. Ik heb in ieder geval geen controle gedaan."

Ngonge eerder in de problemen

Wat de gevolgen verder zijn voor beide spelers is onduidelijk. Ngonge werd in september wegens onbekende redenen al eens uit de selectie gezet en werd vorig seizoen al eens van de training gestuurd. "Voor Ngonge is het niet het eerste incident en daar heb ik ook met hem over gesproken", aldus Fledderus.

Er werd op sociale media ook gesproken over een eventuele rol van aanvoerder Joey Pelupessy, maar Fledderus wil benadrukken dat daar geen sprake van was.

Pelupessy zegt zelf niet te weten waar deze geruchten vandaan komen. "Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik ben volledig aanwezig geweest. Ik vind het vervelend dat deze berichten de wereld worden in geslingerd. We hebben getraind, geluncht en samen alles afgesloten."