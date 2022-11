Roeblev verslaat Medvedev na boeiende strijd en begint goed aan ATP Finals

Andrej Roeblev is de ATP Finals in Turijn goed begonnen. De Rus klopte zijn landgenoot Daniil Medvedev (4) in een prachtig gevecht: 6-7 (7),6-3,7-6 (7).

Roeblev faalde toen hij op 5-4 voor de set mocht opslaan, miste twee setpunten op weg naar de tiebreak en liet daarin er nog eens vijf liggen. De Rus (5) gaf ondanks al die gemiste kansen niet op.

De 25-jarige Roeblev gaf zijn landgenoot daarna geen enkele kans meer, maar omdat Medvedev evenmin kwistig was met breekpunten eindigde de partij in een tiebreak. De drie langste rally's van de partij zaten daarin (35 slagen of meer) en die werden allemaal door Roeblev gewonnen. Hij sloeg toe op zijn vijfde matchpoint.