Minister grijpt in: belangen wetenschappers openbaar na onduidelijkheid over bijbanen

De bijbanen van alle Nederlandse hoogleraren moeten nog dit jaar voor iedereen zijn in te zien. Minister Robbert Dijkgraaf heeft de universiteiten gevraagd om daarvoor een openbaar register op te zetten.

De minister komt met de maatregel na onderzoek van Nieuwsuur. Daaruit blijkt dat hoogleraren hun bijbanen lang niet altijd volgens de regels publiceren, en dat de verplichte registratie van universiteiten chaotisch is of soms zelfs helemaal ontbreekt.

"Dit zijn zaken waar we heldere afspraken over hebben gemaakt, maar waarvan je moet vaststellen dat instellingen slordig zijn. Het roept een hoop vragen op en het ondergraaft de publieke beleving van waar de wetenschap voor staat", zegt Dijkgraaf.

De minister wil nog dit jaar van de universiteiten weten wanneer zo'n centraal register klaar is. In een brief aan de universiteitsbesturen vraagt de minister daarnaast "dringend" om na te gaan of ze alle nevenfuncties van hun eigen hoogleraren kennen. "In uw rol als werkgever ben u verantwoordelijk voor de registratie en kunt u sancties opleggen."

Het verplichten van nevenfunctieregistratie via de wet gaat de minister op dit moment te ver. Het blijft dus bij een dringende oproep. "Ik voel dat alle neuzen dezelfde kant op staan, alleen er moet harder worden gelopen."