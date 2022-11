Vanavond op tv: Wetenschap moet transparanter • Charkov bereidt zich voor op de winter • 'Woke-discussie' over rokende oude mannen

Register voor bijbanen van hoogleraren Al sinds 2008 beloven universiteiten meer transparantie over bijbanen van hoogleraren. Minister Robbert Dijkgraaf heeft de wetenschappelijke instellingen nu gevraagd om een centraal register op te zetten waarin alle nevenfuncties staan. Ook wil de minister nagaan of de sponsoring van hoogleraren door bedrijfsleven en overheden goed is geregeld.

Gebombardeerd Charkov zet zich schrap voor de kou Het Russische leger is verjaagd uit Charkov, maar nu maakt de Oekraïense stad zich op voor een nieuwe vijand: de kou. Het winterklaar maken van de gebombardeerde huizen is een race tegen de klok. Nederland draagt een steentje bij door geld te sturen. Ondertussen probeert Rusland elektriciteitscentrales kapot te maken, waardoor de energievoorziening in gevaar is.

Amerika en China overleggen met elkaar Joe Biden en Xi Jinping hebben vandaag een uitvoerige bespreking gehad in Indonesië. De presidenten van Amerika en China spraken af de communicatielijnen kort te houden. Ze spraken onder meer over de kwestie-Taiwan en Oekraïne. Het was de eerste persoonlijke ontmoeting tussen Biden en Xi sinds die eerste twee jaar geleden president werd van Amerika.