Kabinet verdeelt 7,5 miljard euro voor bereikbaarheid, ruim de helft naar ov

Ruim de helft van de 7,5 miljard euro die het kabinet uittrekt voor bereikbaarheid van nieuwe woonwijken gaat naar openbaar vervoer. Verder gaat een derde naar voorzieningen voor auto's en ruim 10 procent naar fietspaden. Dat er geld zou komen voor bereikbaarheid stond al in het regeerakkoord, maar nu is bekendgemaakt hoe het wordt verdeeld.

Een groot deel, ruim 1,5 miljard euro, gaat naar de verbetering van het spoor en de stations tussen Leiden en Dordrecht. De verbeteringen zijn nodig omdat voor de komende jaren de bouw is voorzien van 77.000 woningen langs of vlak bij het spoor in onder meer Leiden, Dordrecht, Den Haag, Schiedam en Rotterdam.

Doorfietsroutes

Ruim 1 miljard stopt het kabinet in maatregelen om de doorstroming op de wegen te vergroten. Het grootste deel van dat geld wordt besteed aan het uitbreiden van wegcapaciteit bij bestaande knelpunten en bij grote nieuwbouwlocaties.

Ruim 800 miljoen euro gaat naar het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Eindhoven. Daar worden de komende jaren veel huizen gebouwd in de omgeving van de treinstations. Het kabinet wil daarom de spoorcapaciteit uitbreiden en verbindingen met Limburg en Aken verbeteren.

Het kabinet steekt verder 780 miljoen in fietsinfrastructuur door het hele land. Het gaat onder meer om zogenoemde doorfietsroutes, waar fietsers snel van en naar huis kunnen fietsen. Ook komen er veel nieuwe fietsenstallingen bij ov-knooppunten, bijvoorbeeld bij stations in Utrecht en Goes.

Noord/Zuidlijn

Andere projecten zijn het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp en Schiphol, een nieuw treinstation in Groningen, het uitbreiden van station Amsterdam Zuid en het verbeteren van de spoorcapaciteit bij Doetinchem.

Het kabinet erkent dat veel projecten onzeker zijn vanwege stikstofproblemen en stijgende prijzen in de bouw, maar wil niet wachten met investeren in bereikbaarheid. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting benadrukt dat het nog steeds de ambitie om in 2030 900.000 nieuwe woningen te hebben gebouwd. "Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we zorgen dat die nieuwe woningen bereikbaar zijn."