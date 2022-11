OM eist 14 jaar en tbs tegen turnleraar voor doden Esmee (14)

Het Openbaar Ministerie eist veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de turnleraar die wordt verdacht van het wurgen en misbruiken van de 14-jarige Esmee, vorig jaar in Leiden. De officier van justitie acht de 33-jarige Olivier van de G. schuldig aan doodslag, het wegvoeren van haar levenloze lichaam, ontucht en het in bezit hebben van kinderporno.

Esmee verdween eind vorig jaar. Op 31 december werd haar lichaam door een groepje sporters gevonden in een speelparkje in Leiden. Diezelfde dag werd haar turnleraar aangehouden. De twee bleken al lange tijd nauw met elkaar om te gaan, ook seksueel.

Van de G. heeft toegegeven dat hij een seksuele relatie met het meisje had. Hij heeft ook bekend dat hij het lichaam van Esmee heeft weggevoerd omdat bij in ieder geval hun contact wilde verbergen.

Destructieve relatie

De verdachte zei vandaag dat hij zich niet kan herinneren hoe Esmee precies om het leven is gekomen. Wel wist hij naar eigen zeggen nog dat er een ruzie aan voorafging, uitlopend op een "stoeipartij" die uit de hand liep. Op een gegeven moment bleek ze dood te zijn. Daarna reed hij op haar fiets met haar lichaam op zijn rug naar het parkje, waar hij het achterliet.

Het OM schetst een beeld van een relatie waarin het contact tussen de twee intenser en destructiever werd. "Verdachte en Esmee hadden vaak ruzie, waarbij zij dan ook dreigde hun contact openbaar te maken", zegt justitie. "Dat zou voor hem het einde van alles betekenen, verklaarde verdachte, van zijn opleiding, van zijn sociale leven, van alles."

Nadat Van de G. erachter was gekomen dat Esmee was overleden, moest het meisje uit zijn leven verdwijnen, stelt justitie. "Honderden foto's wiste hij, ruim 25.000 appjes werden verwijderd, sporen van het overlijden uitgewist, zelfs haren van Esmee op zijn kleding en meubels verdwenen in de prullenbak. En daarna moest ook het lichaam van het meisje uit zijn huis weg."

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum is gebleken dat Van de G. een persoonlijkheidsstoornis heeft en dat hij een seksuele voorkeur heeft voor pubermeisjes in de leeftijd van 12 tot 16 jaar oud, schrijft Omroep West. Dat hij een psychose had, wordt uitgesloten. Hij zou de herinnering uit zelfbescherming hebben weggestopt.

De turnleraar wordt door de onderzoekers en de officier van justitie als verminderd toerekeningsvatbaar gezien. Naast een gevangenisstraf en tbs met dwang eist de officier van justitie ook een beroepsverbod voor de duur van vijf jaar.