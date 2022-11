Duizend Belgische agenten herdenken doodgestoken collega in Brussel

De politie in Brussel heeft een eerbetoon gebracht aan de 29-jarige agent die vorige week werd doodgestoken. Zo'n duizend agenten kwamen bij elkaar om een minuut stilte te houden voor het Justitiepaleis.

Daarna loeiden de sirenes van de aanwezige politie- en brandweervoertuigen een minuut om ook andere politiemensen te herdenken die de laatste jaren om het leven zijn gekomen.

De bewuste agent werd donderdag in een politieauto in Brussel-Noord in zijn nek gestoken. Hij overleed in het ziekenhuis. Ook een 23-jarige collega werd gestoken. Hij liep verwondingen op aan zijn arm en is inmiddels buiten levensgevaar.

Bekende van justitie

De verdachte, een 32-jarige man, werd neergeschoten door de politie toen hij probeerde te vluchten. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Deze Yassin M. is een bekende van justitie en zat eerder in de gevangenis voor meerdere misdrijven.

Voordat hij de agenten stak, zou M. "Allahoe akbar" geroepen hebben. De man stond geregistreerd als "potentieel gewelddadige extremist", maar werd niet eerder berecht voor terrorisme. Een paar uur voor zijn daad meldde hij zich op een politiebureau, waar hij verward vroeg om psychologische hulp.

M. werd verhoord en zou daarbij hebben gedreigd agenten te zullen vermoorden. Vervolgens werd hij vrijwillig overgebracht naar een psychiatrische kliniek. Na een paar uur later werd hij daar ontslagen.

Geweld tegen politie

De politievakbond ACOD houdt de Belgische justitieminister Van Quickenborne verantwoordelijk en eist zijn aftreden.

Tijdens het eerbetoon vandaag vroeg een vakbondswoordvoerder zich in een toespraak af hoe het mogelijk is dat deze "aangekondigde misdaad" niet is voorkomen. Vorige week sprak de vakbond al van het "zoveelste geval van geweld tegen de politie".