Nederlandse toeristenbus betrokken bij ongeval in België, zeker 20 gewonden

Bij een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus bij Gent zijn zeker twintig mensen lichtgewond geraakt. Dat is bekendgemaakt door de Vlaamse gemeente Destelbergen, waar het ongeluk gebeurde.

Het gaat om een bus van Betuwe Express uit het Gelderse Herveld. De bus reed met ruim veertig oudere Nederlanders op de E17 tussen Antwerpen en Gent. Bij Destelbergen botste de buschauffeur door onbekende oorzaak op de vrachtauto voor hem. De buschauffeur raakte door de aanrijding bekneld en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar.

De VRT meldt dat de chauffeur heeft verklaard dat hij de file waarin de vrachtwagen stond, te laat opmerkte. Volgens de omroep is de telefoon van de man door de politie ingenomen om te controleren of hij deze gebruikte tijdens het rijden. De chauffeur legde een negatieve alcoholtest af, net als de bestuurder van de vrachtwagen.

Weg afgesloten

De bus met toeristen was onderweg naar Spanje en Portugal. De hulpdiensten rukten na de aanrijding massaal uit. Een tiental ambulances kwam ter plaatse en de volledige snelweg werd in de richting van Gent tijdelijk afgesloten. Inmiddels is de E17 vrijgegeven, maar er staan nog altijd lange files.

De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in en rondom Gent. Een Nederlandse bus is onderweg om de overige passagiers op te halen uit Destelbergen. Zij worden opgevangen in een hal in de Belgische plaats, bevestigt Betuwe Express aan persbureau ANP.