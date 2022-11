Nederlandse toeristenbus betrokken bij ongeval in België, tien gewonden

Een Nederlandse toeristenbus is bij Gent in België ingereden op een vrachtwagen. De buschauffeur is daarbij gewond geraakt, bevestigt het touringcarbedrijf. Hij raakte bekneld. Het is niet bekend hoe zwaar zijn verwondingen zijn. Er zijn volgens Belgische media negen andere mensen lichtgewond geraakt bij het ongeluk.

De bus was met zo'n veertig oudere Nederlanders onderweg op de E17 van Antwerpen naar Gent. Ter hoogte van Destelbergen ging het mis: de buschauffeur botste door nog onbekende oorzaak op de vrachtauto voor hem.

Op foto's is te zien dat de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Er staan een tiental ambulances klaar en de weg is helemaal afgesloten. Er staat een file vanaf Lokeren en de wachttijd kan oplopen tot twee uur.