Podcast De Dag: de 'gouden' nikkelberg van Indonesië

Het gastland van de G20-top, Indonesië, ziet gouden bergen in de toekomst. Nikkel-bergen, beter gezegd, want Indonesië zit op de grootste nikkelreserves ter wereld en juist die grondstof wordt gezien als 'het goud van 21e eeuw'. Nikkel cruciaal is voor de energietransitie, want het gaat onder meer in batterijen van elektrische auto's. Gedreven door de snel uitdijende nikkelindustrie hoopt Indonesië de komende jaren door te dringen tot misschien wel de top vijf van landen met hoogste inkomens ter wereld.

Maar er kleeft een grote paradox aan het nikkeldossier. Om nikkel uit de grond te krijgen worden oerbossen op grote schaal gekapt, er wordt steenkool verbrand om fabrieken aan te drijven en vervuild water in zee gedumpt. De schade aan mens en milieu is zo groot dat de vraag rijst: is dit het wel waard?

In aanloop naar de G20-top deze week in Indonesië ging correspondent Mustafa Marghadi op onderzoek uit op Sulawesi, waar nikkel op grote schaal gemijnd wordt. Hij schrok van wat hij zag, vertelt hij in podcast De Dag. Maar, en dat is het goeie nieuws, er zijn ook mogelijkheden om het beter te doen.

