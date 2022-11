Zelensky in Cherson, noemt bevrijding 'begin van einde van de oorlog'

De Oekraïense president Zelensky bracht vandaag een bezoek aan de stad Cherson, waaruit Russische troepen zich vorige week terugtrokken. Volgens de president is de bevrijding van Cherson "het begin van het einde van de oorlog". Het heroveren van Cherson is een van de grootste Oekraïense successen sinds het begin van de oorlog. Zelensky bezocht in Cherson onder meer het centrale plein van de stad. Daar gaf hij medailles aan militairen en ging met hen op de foto. Ook sprak hij met inwoners. "We gaan vooruit", zei de president in een korte toespraak. "We zijn klaar voor vrede, vrede voor heel ons land." Hij bedankte ook de NAVO en andere bondgenoten voor hun steun in de oorlog tegen Rusland. Volgens hem zijn de mobiele raketinstallaties die de Verenigde Staten aan Oekraïne hebben geleverd van doorslaggevende betekenis geweest.

De Oekraïnse president sprak er kort met journalisten en burgers van de bevrijde stad. - NOS

Nog altijd wordt in de buurt van de stad geschoten. Korte tijd voor de aankomst van Zelensky in Cherson waren beschietingen te horen, meldt persbureau Reuters. Ook nadat hij was uitgesproken, klonken er ontploffingen. Een grote groep journalisten bezoekt vandaag ook de stad. Zij worden door het Oekraïense leger begeleid in een reis die strikt geregisseerd is door de Oekraïense regering. Onder anderen NOS-verslaggever Wessel de Jong is daarbij.

Verslaggever Wessel de Jong: "Onderweg naar Cherson zagen we vanuit de bus kapotte tanks, en omgeploegd asfalt waar de raketten nog uitsteken. En ik zag ook Oekraïense soldaten die bezig waren met het opruimen van explosieven." "Over de veiligheid in Cherson hoor ik wisselende berichten. In principe zitten de Russen nog heel dichtbij, aan de overkant van de rivier. Maar wat je hoort is dat er een soort onuitgesproken wapenstilstand is op dit moment. Dat beide partijen een soort pauze hebben genomen en elkaar niet uitvoerig beschieten."