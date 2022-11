Turnleraar vermoorde Esmee (14): 'Ik herinner me niks van laatste momenten'

De turnleraar die wordt verdacht van het vermoorden en misbruiken van de 14-jarige Esmee zegt dat hij zich niet meer kan herinneren hoe hij haar om het leven heeft gebracht. De man, Olivier van de G., deed vandaag zijn verhaal voor de rechter.

Esmee verdween eind vorig jaar. Op 31 december werd haar lichaam door een groepje sporters gevonden in een speelparkje in Leiden. Diezelfde dag werd haar 33-jarige turnleraar aangehouden. De twee bleken al lange tijd nauw met elkaar om te gaan, ook seksueel.

Van de G. heeft volgens het Openbaar Ministerie het meisje in zijn huis gewurgd. Daarna reed hij op haar fiets met haar lichaam op zijn rug naar het parkje, waar hij het achterliet.

De man zat vanochtend huilend in de rechtbank, schrijft Omroep West. Over het moment van haar dood zei hij: "Het eerste wat ik me erna kan herinneren, was een gevoel in mijn onderarm, een kramp, en nattigheid op mijn been. Esmee lag met haar rug tegen mijn buik aan. En ik had mijn arm om haar keel. Ik heb in haar hals gevoeld of ik een hartslag kon vinden, maar die was er niet. Ik raakte steeds meer in paniek."

Wel zegt hij zich goed te herinneren dat er een ruzie aan voorafging, waarna ze stoeiden: "Om de boosheid en woede weg te werken of een ruzie te sussen. Alleen dat gebeurde deze keer niet", verklaarde hij.

'We stoeiden wel vaker'

De stoeipartij liep volgens hem uit de hand. 'Ik heb haar van het bed af naar de grond gekregen door een soort judo-achtige beweging en toen eindigden we samen op de grond. Ik wilde haar geen pijn doen. Ik zag woede, felheid en haat in haar ogen, dat had ik nog nooit eerder gezien bij haar."

Nadat Van de G. erachter was gekomen dat Esmee was overleden, probeerde hij naar eigen zeggen sporen te wissen van de relatie. Hij bracht haar lichaam op de fiets naar het parkje, gooide haar telefoon in het water en liep terug naar huis. Ook daar besloot hij zo veel mogelijk sporen te wissen.

Ontstaan van de relatie

Ook de beginperiode van de relatie tussen de turnleraar en het 14-jarige meisje kwam vandaag in de rechtszaal aan bod. Volgens de verdachte probeerde hij haar een tijdje op afstand te houden, nadat zij contact met hem had gezocht.

In een berichtje aan Esmee schreef de verdachte: "Knuffelen kan. Maar echt niemand, maar dan ook niemand, mag dat weten." Het lukte hem echter niet om afstand te houden, omdat hij naar eigen zeggen ook gevoelens kreeg voor haar.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Van de G. ongeveer een jaar ontucht gepleegd met het meisje. Behalve van het vermoorden en misbruiken van haar wordt hij ook verdacht van het bezit van kinderporno. De strafeis volgt waarschijnlijk later vandaag.