Ruim 400 arrestaties na klimaatactie Schiphol, onderzoek loopt nog

De Koninklijke Marechaussee heeft in totaal 413 klimaatactivisten aangehouden na de protestactie op het terrein met privéjets op Schiphol, begin deze maand. Het onderzoek is nog in volle gang, laat een woordvoerder weten.

Direct na de actie sprak de marechaussee over ruim 200 arrestaties. Doordat sommige aanhoudingen pas later officieel konden worden geregistreerd, is dat aantal nog flink opgelopen, legt de woordvoerder uit. De 413 gearresteerde activisten zijn inmiddels allemaal weer vrij.

Privéjets

Op zaterdag 5 november klommen enkele honderden leden van klimaatactiegroepen Greenpeace en Extinction Rebellion over de hekken rond het privéjetterrein van Schiphol. Ook braken meerdere demonstranten door de omheining. De actievoerders gingen onder de privéjets zitten om te voorkomen dat die zouden opstijgen.

Ook fietsten ze rondjes over het terrein: