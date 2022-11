Unicef: een op de vijf Nederlandse jongeren ervaart thuis geldzorgen

Een op de vijf Nederlandse jongeren zegt thuis te maken te hebben met geldzorgen. Dat meldt Unicef op basis van een peiling onder meer dan duizend Nederlandse jongeren tussen de 10 en 18 jaar oud.

De cijfers sluiten aan bij de resultaten van het meest recente onderzoek van I&O Research onder volwassenen over de gevolgen van de inflatie. Uit dit onderzoek in oktober bleek dat 27 procent van de Nederlanders moeite heeft met rondkomen en dat 5 procent in de financiële problemen zit of komt.

In de peiling van Unicef noemen jongeren concrete gevolgen van geldzorgen thuis. "Ik kan mijn vrienden niet thuis uitnodigen, want dat kost extra geld voor eten en drinken", zegt een van de jongeren. "We zitten alleen nog maar thuis", zegt een andere jongere. En weer iemand anders laat weten: "Wij stoken hout om de verwarming uit te laten".

Bespreekbaar maken

De jongeren voelen zich hierdoor verdrietig, gefrustreerd, gestrest, boos, of schamen zich. Van de jongeren die thuis geldzorgen ervaren, bespreekt 57 procent dit met hun ouders. Maar een kwart van hen praat hier met niemand over.

Het is heel belangrijk om dat gesprek wél te voeren, zegt een woordvoerder van Unicef Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. "Anders zal dat effect hebben op hun mentale welzijn en de mate waarin zij kunnen deelnemen aan de samenleving."

Unicef roept op om geldzorgen bij kinderen en jongeren bespreekbaar te maken. Dit kan gemeenten helpen om gericht hulp te bieden, zegt de woordvoerder. "Als je als gemeente weet dat een jongere bijvoorbeeld niet naar de sportschool kan, kan je daarop inspringen."