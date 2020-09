Tijdswinst Roglic stelt Jumbo-Visma nog niet gerust: 'Het is nog niet genoeg'

De Jumbo-Visma ploeg in de zeventiende etappe - Reuters

Primoz Roglic reed in de laatste paar honderd meter van de Col de la Loze weg bij Tadej Pogacar, maar de tijdswinst was miniem. De kopman van Jumbo-Visma kwam vijftien seconden eerder over de finish dan zijn landgenoot. "Het is nog niet genoeg." "Je wil natuurlijk altijd meer", sprak de geletruidrager na de finish van de loodzware zeventiende etappe. "Maar ik heb wat tijd gepakt en we zullen zien of het genoeg is. Als ik morgen nog mogelijkheden zie om tijd te pakken, zal ik dat zeker niet laten." Bekijk hier de stand in het algemeen klassement na de zeventiende etappe:

Algemeen klassement na etappe 17 - NOS

Tom Dumoulin toonde zich tevreden na de koninginnenrit van deze Tour. "Als we tijd zouden pakken vandaag, zouden we blij zijn. Dus dat zijn we. Maar 57 seconden is, zeker met het oog op morgen, niet genoeg om nu al zeker te zijn van de eindoverwinning." Bekijk hier het profiel van de etappe van morgen:

Het parcours van de achttiende etappe van de Tour - NOS

"Het is niet als een paar keer in het begin van de Tour, toen Primoz zei dat hij zich zo goed voelde dat hij voor de ritwinst wilde gaan. Maar hij bleef gefocust en dan zie je gewoon dat hij een van de besten is." Ook Robert Gesink durfde nog niet te zeggen dat de Tour de France beslist is. "Super dat Primoz wat afstand neemt vandaag, maar het gat is klein. We hadden misschien nog wel wat grotere verschillen verwacht, maar zolang de verschillen in ons voordeel zijn, is het prima." Bekijk hier de reacties van Tom Dumoulin en Robert Gesink: