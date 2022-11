Kort geding atletiekcoach Van Commenée tegen atleet Van Diepen van de baan

Voormalig hoofdcoach Charles van Commenée van de Atletiekunie zet zijn eerder aangekondigde kort geding tegen atleet Tony van Diepen niet door. Sportkoepel NOC*NSF heeft dat maandag bekendgemaakt.

Van Commenée en de atleet lagen in de clinch nadat Van Diepen in een interview met NRC en Trouw had aangegeven dat Van Commenée hem en Thijmen Kupers in een gesprek zou hebben aangezet tot het gebruik van het schildkliermedicijn thyrax, dat prestatiebevorderend zou zijn.

Sportrechtadvocaat

Op initiatief van NOC*NSF legden de coach en 26-jarige atleet hun geschil voor aan een onafhankelijk sportrechtadvocaat, Dolf Segaar. "Uit de recente gesprekken is duidelijk geworden dat er geen sprake van is geweest dat Van Commenée het gebruik van thyrax of andere middelen heeft aangemoedigd of daarover positief gesproken heeft", geeft Segaar aan.

Van Diepen trekt het boetekleed aan. "Ik betreur het dat de prestaties van sporters, het Nederlandse atletiekprogramma en de coaching door Charles als gevolg van de recente publicaties onder verdenking zijn komen te staan", zegt de atleet, die op de Olympische Spelen in Tokio zilver won met de Nederlandse mannenploeg op de 4x400 meter.

"In contacten met de pers heb ik verwezen naar een kennismakingsgesprek met Charles in februari 2019, waarin is gesproken over het opzoeken en stellen van grenzen in brede zin. Aldus filosoferend over de grenzen in de sport en hoever je daarin als sporter gaat, heb ik ten onrechte het gevoel gekregen dat Charles het gebruik van thyrax aanmoedigde", aldus Van Diepen.

Integriteit

"Ik sta voor een schone sport en heb dat gedurende mijn 45-jarige carrière ook altijd uitgedragen. Honderden atleten heb ik gecoacht en nooit eerder is mijn integriteit in twijfel getrokken", meldt Van Commenée.

"Al eerder hebben ook topatleten uit de huidige selectie publiekelijk verklaard dat er geen sprake van is geweest dat ik op enig moment het gebruik van thyrax of andere middelen heb aangemoedigd. Met de verklaring van Tony ben ik blij dat de resultaten van de atleten nu weer boven verdenking staan", aldus de coach, die op 1 oktober vertrok bij de atletiekbond.

De Atletiekunie concludeerde in oktober na onderzoek dat er "geen fundamentele grondslag" was voor de beschuldigingen aan het adres van Van Commenée met betrekking tot doping.