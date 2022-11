Biden en Xi bespreken handel, Taiwan, N-Korea, beloven in gesprek te blijven

De presidenten van de VS en China, Joe Biden en Xi Jinping, hebben in hun onderhoud op Bali afgesproken de communicatielijnen kort te houden. Daarvoor worden speciale gezanten aangesteld. Ook gaat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken binnenkort naar China om de besprekingen voort te zetten.

Volgens het Witte Huis hebben Biden en Xi in een drie uur durend gesprek over een uiteenlopend aantal onderwerpen gesproken. Daarbij heeft Biden duidelijk gemaakt dat de VS krachtig zal blijven concurreren met China. Deze concurrentiestrijd moet echter niet ontaarden in een conflict en de partijen moeten erover in gesprek blijven. Ook Xi zei dat het er niet om gaat elkaar kapot te concurreren, aldus Chinese staatsmedia.

De kwestie-Taiwan

De Amerikaanse president heeft bij Xi bezwaar gemaakt tegen China's provocerende acties tegen Taiwan. Sinds het bezoek van de prominente Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan vergroot China de druk op de onafhankelijke eilandstaat die het als zijn eigen grondgebied beschouwt.

Xi zei daarover dat de kwestie de eerste rode lijn is die niet moet worden overschreden in de verhoudingen met de VS. De zaak-Taiwan is van het grootste belang voor China en een Chinese interne aangelegenheid, zei Xi. "Iedereen die uit is op afscheiding van Taiwan, schendt de fundamentele belangen van de Chinese natie." Hij zei te hopen dat de VS dat zal respecteren.

Volgens het Witte Huis heeft Biden ook de mensenrechtenschendingen in Hongkong, Tibet en de regio Xinjiang ter sprake gebracht.

Geen kernoorlog

Wat betreft de oorlog in Oekraïne zijn de twee wereldleiders het erover eens dat er geen nucleaire wapens mogen worden ingezet. Ook China maakt zich grote zorgen over de situatie in Oekraïne, zei Xi.

Zoals hij van tevoren had aangekondigd heeft Biden ook tegenover Xi zijn zorgen geuit over de provocaties van Noord-Korea. De afgelopen tijd heeft Noord-Korea een groot aantal raketproeven gedaan. Biden hoopt daarmee te bereiken dat China zijn invloed op het geïsoleerde Nood-Korea gebruikt om sterke man Kim Jong-un tot matiging te bewegen.

Het was de eerste persoonlijke ontmoeting tussen Biden en Xi sinds Biden twee jaar geleden president werd. Xi zei van tevoren dat de videocontacten die ze de afgelopen jaren hebben onderhouden niet opwegen tegen een persoonlijke ontmoeting.

Biden vindt dat de landen samen de verantwoordelijkheid dragen om te laten zien dat ze hun verschillen kunnen overbruggen en te kijken op welke vlakken kan worden samengewerkt. "De wereld verwacht van ons dat we een rol spelen in de aanpak van klimaatverandering en voedseltekorten", zei hij voor het gesprek.