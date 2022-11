Biden en Xi in gesprek op Bali, spreken bereidheid tot toenadering uit

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping hebben voorafgaand aan hun gesprek op het Indonesische eiland Bali hun bereidheid tot toenadering getoond. Bij het fotomoment waarop ze elkaar de hand schudden, zeiden beiden te hopen dat ze de relaties tussen de landen kunnen verbeteren. De twee spreken elkaar in aanloop naar de G20-top, die morgen begint in een luxe resort in Nusa Dua.

Het is hun eerste fysieke ontmoeting sinds Biden president is. "Ik heb steeds via videoverbindingen contact gehouden met Biden, maar dat kan een persoonlijke ontmoeting niet vervangen", zei Xi. "Ik kijk ernaar uit om er met hem aan te werken om de gespannen verhoudingen weer op het juiste spoor te krijgen." Hij sprak van grote uitdagingen en de intentie om de verhoudingen "naar een hoger niveau te tillen" in "een openhartig en diepgaand gesprek".

Verschillen overbruggen

Biden zei dat de landen samen de verantwoordelijkheid dragen om te laten zien dat ze hun verschillen kunnen overbruggen en te kijken op welke vlakken kan worden samengewerkt. "De wereld verwacht van ons dat we een rol spelen in de aanpak van klimaatverandering en voedseltekorten."

De Amerikaanse president is vastbesloten de "lijn open te houden" zowel op persoonlijk als op bestuurlijk vlak.

Toch zijn de verwachtingen over de uitkomst van het gesprek niet hooggespannen. De relaties zijn sterk bekoeld en waarschijnlijk leiden de besprekingen alleen tot het verminderen van de spanning tussen de wereldleiders, om te voorkomen dat de verhoudingen verder verslechteren.