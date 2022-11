Vattenfall verhoogt energietarieven, stijging beperkt door kabinetssteun

Energiebedrijf Vattenfall verhoogt per 1 januari de energietarieven voor klanten met een variabel contract. Het bedrijf ziet zich daar naar eigen zeggen toe genoodzaakt door de extreem hoge energieprijzen van de afgelopen maanden, waartegen gas en stroom is ingekocht voor toekomstig verbruik. De energierekening stijgt ook omdat de tijdelijk verlaagde btw per 1 januari weer van 9 procent naar 21 procent gaat, en de netbeheerskosten omhooggaan.

De nieuwe tarieven gelden voor het verbruik boven het prijsplafond. Het prijsplafond waaronder het kabinet het verbruik van huishoudens vergoedt, ligt voor gas op 1,45 euro per kuub tot een maximaal verbruik van 1200 kuub en voor elektriciteit op 0,40 euro per kilowattuur tot 2900 kilowattuur verbruik. Voor alles daarboven betaalt iedereen de geldende marktprijs.

De meeste klanten van Vattenfall gaan daardoor weinig merken van de hogere tarieven, vanwege het prijsplafond en de financiële overheidssteun. Klanten die meer verbruiken zullen wel meer gaan betalen, naar schatting 30 euro per maand. Volgens Vattenfall betreft dit een kwart van de klanten met een variabel contract.

Vattenfall koopt de energie voor de klanten gespreid en vooraf in, iedere dag, week en maand een stukje. De duurdere perioden worden vervolgens gemixt met goedkopere perioden en daaruit rollen dan uiteindelijk de klanttarieven.

Volgens Vattenfall blijft het zaak om te besparen op energie om de rekening te drukken, en onder het prijsplafond te blijven.

In de politiek is er veel kritiek op het prijsplafond. Kamerleden zijn bang dat de miljardensteun voor burgers om de energierekening te betalen, deels blijft hangen bij de energiebedrijven en willen afspraken over de winstmarges.

Kamerlid Pieter Omtzigt pleit voor maatregelen om te voorkomen dat energiebedrijven woekerprijzen opleggen: