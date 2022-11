RKC, FC Groningen en Xavi Simons: de tops en flops van de eerste seizoenshelft

De grootste verrassing: RKC Arno Vermeulen en Pierre van Hooijdonk noemen RKC als de grootste verrassing van de eerste seizoenshelft, hoewel de Waalwijkers in hun laatste eredivisieduel met tien man klop kregen van NEC en alsnog over de rand van het linkerrijtje vielen. Volgens Vermeulen blijven ze dit seizoen "geheid in de eredivisie".

RKC viel de eerste seizoenshelft op door uiterst attractief voetbal - ANP

"Ik had niet verwacht dat RKC een stabiele subtopper zou zijn", zegt Van Hooijdonk. "Maar de grootste verrassing is het leuke voetbal dat ze spelen, waar ik ze vorig seizoen nogal op de counter vond spelen." Vermeulen sluit zich daar enthousiast bij aan: "Ik ben flabbergasted door hun voetbal. Ik heb veel wedstrijden van RKC gezien, ook wedstrijden die niet werden gewonnen, maar ze spelen echt goed voetbal terwijl ze een begroting hebben van helemaal niks. Opbouw van achteruit, combinaties maken, er is geen ploeg uit die categorie die zulk voetbal speelt." Pluimen voor Sparta en FC Twente Arman Avsaroglu deelt zijn winterstoppluimen uit aan Sparta, dat de winter ingaat op een fraaie zesde plek met 24 punten, slechts 6 punten minder dan Ajax en PSV.

Sparta-trainer Maurice Steijn is tevreden - ANP

"Uitstekend werk van Maurice Steijn en Gerard Nijkamp, die ervoor hebben gezorgd dat niemand meer praat over de twee Henken: Fraser en Van Stee. Er staat een goeie selectie en Sparta speelt op een leuke, aanvallende manier. Hulde!", aldus Avsaroglu. Eén plek boven Sparta zien we FC Twente, de ploeg van Ron Jans die door verslaggever Joep Schreuder als grootste verrassing wordt bestempeld. "Het is eigenlijk geen verrassing, maar toch is het een verrassing: goed beleid leidt tot punten. De club heeft heel veel meegemaakt in het verleden, maar heeft nu de juiste mensen op de juiste plek. Er zijn geen uitschieters, maar alles past, ook de trainer. Het is een structurele subtopclub, en dat is in deze gekke opportunistische voetbalwereld toch een verrassing."

De grootste teleurstelling: FC Groningen De grootste teleurstelling van het eerste deel van de eredivisie is FC Groningen, menen Arman Avsaroglu en Pierre van Hooijdonk. En ook FC Groningen zelf: de club stuurde trainer Frank Wormuth maandagochtend de laan uit.

Sombere gezichten bij Mike Te Wierik en trainer Frank Wormuth - ANP

"Groningen is al jaren een club die zijn potentieel nooit helemaal bereikt en met de keus voor Frank Wormuth als trainer is dat ook niet gelukt", zegt Avsaroglu over de nummer 15 van de eredivisie. Vorig seizoen eindigde de club op plek 12. "Wormuth heeft Groningen als nieuwe trainer nog verder weg zien zakken", stelt Van Hooijdonk. "Het was een totale mismatch tussen trainer en club en een eerste seizoenshelft die is ontsierd door randzaken en slecht voetbal", vervolgt Avsaroglu. "Van een persboycot tot een zaakwaarnemer die in een podcast een boekje open doet over de club, het wordt daar maar niet rustig." Ook niet best: FC Volendam en PSV Arno Vermeulen is zwaar teleurgesteld in FC Volendam, de hekkensluiter van de eredivisie. "Ik had veel verwacht van Volendam, in de eerste divisie speelden ze vaak het beste voetbal en Wim Jonk is een trainer met een idee over voetbal. Maar ze verliezen al hun wedstrijden kansloos. Emmen en Fortuna weten het de tegenstander tenminste nog weleens lastig te maken."

FC Volendam staat na de eerste seizoenshelft troosteloos laatste - ANP

Van 'even wennen aan de eredivisie' is geen sprake meer, meent Vermeulen. "Er zit geen groei in. Hun enige zege, tegen FC Twente, is alweer bijna drie maanden geleden. Ze maken veel fouten achterin en hebben inschattingsfouten gemaakt met hun spitsen. Ze staan stijf onderaan en daar blijven ze ook op deze manier." Joep Schreuder komt met een verrassende keuze: PSV. De teleurstelling komt bij Schreuder door die sombere avond op 24 augustus, toen PSV het play-offduel van het later zo matige Rangers FC verloor en de Champions League misliep. "Wat een kans was dat om het doel te verwezenlijken waar ze al jaren mee bezig zijn: bij de beste 32 van Europa komen. Uit spelen ze gelijk, thuis kan je het afmaken in een vol stadion, in een wedstrijd van 30 miljoen... en dan slaat de voorzichtige tactiek van de trainersstaf dood op het elftal. En op het publiek." "De schaamte van die uitschakeling zouden ze, ook nu het goed gaat in de eredivisie, nog steeds moeten voelen."

De beste speler: Xavi Simons Voor de beste speler blijven we in Eindhoven. Arno Vermeulen en Pierre van Hooijdonk zien eensgezind Xavi Simons als uitblinker van de eerste seizoenshelft. "Dat staat buiten kijf. Bizar. Totale verbazing. Zo jong en al zo goed", jubelt Vermeulen over de 19-jarige WK-ganger. "Hij heeft dynamiek in zijn spel, gekoppeld aan techniek, overzicht en drive", analyseert Van Hooijdonk.

De uitblinkers van de eerste seizoenshelft: Cody Gakpo en Xavi Simons - ANP