Deal VK en Frankrijk om aantal migranten dat Kanaal oversteekt terug te dringen

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben een overeenkomst gesloten om het aantal asielzoekers dat de oversteek naar Engeland maakt via Het Kanaal terug te dringen. Over de deal is maanden onderhandeld. De landen hebben onder meer afgesproken dat het VK meer gaat betalen aan Frankrijk. Het komende jaar krijgt Frankrijk 72 miljoen euro. Frankrijk zet op zijn beurt meer politieagenten in om op de stranden te patrouilleren en boten met migranten tegen te houden. Halverwege volgend jaar moet het aantal agenten zijn toegenomen van 200 naar 300. Informatie-uitwisseling Verder is afgesproken dat Britse officieren ook voor het eerst in de controlekamers van Frankrijk gestationeerd worden en dat andersom Franse officieren aan de Britse kant mogen meekijken. Dat moet de coördinatie en de informatie-uitwisseling tussen de twee landen verbeteren. Ook investeren de landen in de beveiliging van havens, met bijvoorbeeld drones, speurhondenteams en beveiligingscamera's. De deal omvat ook extra geld voor opvangcentra voor migranten in Frankrijk.

Frankrijk-correspondent Frank Renout over het belang van de deal voor Frankrijk: "De nieuwe afspraken zijn politiek heel erg belangrijk omdat Parijs wil laten zien dat het niet stilzit. Een paar weken geleden werd in Frankrijk een 12-jarig meisje gedood. De verdachte was een vrouw zonder verblijfsvergunning. Toen kreeg de Franse regering veel kritiek van rechtse partijen: er moest veel harder worden opgetreden tegen illegalen. Eind vorige week liet de Franse regering de Ocean Viking met 230 migranten afmeren in Toulon en ook toen was het verwijt van rechts dat de regering niet streng genoeg was. Met de nieuwe afspraken om harder op te treden willen Macron en zijn regering aan de rechtse kiezers laten zien dat ze wel degelijk een steng migratiebeleid voeren."

Beide landen waren al een tijd bezig met de onderhandelingen die uiteindelijk tot deze overeenkomst hebben geleid. Al jaren proberen migranten vanaf de Franse kust bij Calais de oversteek te maken naar Engeland, vaak op kleine, smalle bootjes. Dat is niet zonder gevaar, er gebeuren regelmatig ongelukken, soms met dodelijke afloop. Het aantal migranten dat de oversteek maakt over Het Kanaal van Frankrijk naar Engeland neemt desondanks alsmaar toe. Tot nu toe ging het dit jaar om 40.000 mensen, dat is al meer dan vorig jaar. Toen maakten 28.526 mensen de oversteek.

"Het is in het belang van zowel het VK als Frankrijk om samen aan een oplossing te werken voor dit complexe probleem", zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken Braverman. "Er is geen snelle oplossing mogelijk, maar met deze deal kunnen we ervoor zorgen dat het aantal Franse agenten aan de kust aanzienlijk toeneemt en dat Frankrijk en het VK samenwerken aan het stoppen van de mensensmokkelaars."