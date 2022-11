Verzetsheld Rudi Hemmes (99) overleden

Verzetsheld Rudi Hemmes is op 99-jarige leeftijd overleden, meldt de Haagse voetbalclub HBS, waar hij erevoorzitter was. Hemmes was een van de laatst levende Engelandvaarders en hielp onder meer mee Tilburg te bevrijden.

Hij was 16 toen de oorlog begon en besloot al snel het verzet in te gaan. Dat begon met het saboteren van auto's, schrijft Omroep West, door suiker in benzinetanks te gooien van auto's van Duitsers, aan wie hij een 'pesthekel' had.

Samen met een buurjongen uit Den Haag besloot hij in mei 1943 naar Engeland te vertrekken, waar ze na vele omzwervingen in februari 1944 aankwamen.

Daar sloot hij zich aan bij de Prinses Irene Brigade. Een paar maanden later landde hij met die brigade op de stranden van Normandië, waarvandaan ze optrokken naar Nederland.

Waardering

Rudi Hemmes kreeg voor zijn verdiensten diverse onderscheidingen. Zo werd hij onder meer in 2013 benoemd tot ereburger van Den Haag.

In 2019 noemde koning Willem-Alexander hem in de Troonrede. Hij zei hem als held te zien, "die met gevaar voor eigen leven een keuze voor de toekomst van ons land maakte en nu, 75 jaar later, is het nog altijd de toekomst die hem drijft. Dat is niet alleen inspirerend het is een opdracht aan ons allen."

Hemmes bekeek die troonrede samen met prinses Beatrix. Samen zwaaiden ze naar de Glazen Koets.

'Ik heb vreselijk geboft'

Zelf was Hemmes nuchter over zijn bijdrage aan de bevrijding. "Ik wilde niet opscheppen. Eigenlijk vond ik dat iedereen iets had moeten doen. Maar ik begrijp ook dat een hoop mensen dat niet konden. Dat je dit niet doet als je verantwoordelijk bent voor vrouw en kinderen."

"Soms waren mensen jaloers dat ik zoveel risico heb gelopen. Dat ik gewoon gezegd heb: ik ga ervandoor en ik ga naar Engeland. Maar ik had geen verplichtingen. De risico's daar denk je niet aan. Je realiseert je pas na afloop dat je vreselijk geboft hebt."