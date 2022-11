FC Groningen ontslaat trainer Wormuth: 'Onvoldoende draagvlak om door te gaan'

FC Groningen heeft trainer Frank Wormuth ontslagen. Volgens de clubleiding is er binnen de eigen gelederen te weinig draagvlak om de samenwerking voort te zetten.

De Duitser begon afgelopen zomer als trainer van Groningen, maar kende een slecht eerste gedeelte van het seizoen. Zijn ploeg staat op de vijftiende plek, slechts één punt boven de degradatiezone.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus verklaart op de clubsite het besluit om Wormuth per direct de laan uit te sturen. "We hebben afgelopen winter met de volle overtuiging voor Frank gekozen als nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen. Dit blijkt nu een grote inschattingsfout te zijn geweest, die ik mijzelf als technisch eindverantwoordelijke enorm aanreken."

"Wij zijn van mening dat het hem niet is gelukt om voldoende draagvlak te creëren en zijn ideeën over te brengen op zijn staf en de spelersgroep. Er is te weinig duidelijkheid en verbinding."

Opleving van korte duur

Onder Wormuth, die vorig seizoen al voor zijn ontslag bij Heracles bij Groningen tekende, kende een seizoenstart met wisselende resultaten. Vooral in september en oktober zakte zijn ploeg diep weg. Achtereenvolgens werd er verloren van Sparta, AZ, RKC en FC Twente.

Daarna won Groningen in de beker met goed spel van FC Dordrecht en werd PSV thuis knap verslagen. Het waren hoopgevende resultaten en het spel leek verbeterd, maar de opleving bleek van korte duur.

In de drie wedstrijd na die zege op PSV werd alleen op bezoek bij FC Emmen een punt gepakt. Een 3-2 nederlaag in eigen huis tegen Fortuna Sittard bleek voor de Groningse clubleiding de druppel.

Zondagavond verloor Groningen van Fortuna Sittard. Bekijk hieronder de reactie van Wormuth op die teleurstellende nederlaag: