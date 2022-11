Huur opgezegd van schietclub waar wapens verdwenen

Het bestuur van een schietclub in Heerhugowaard heeft het huurcontract opgezegd van een andere schietvereniging die van hun faciliteiten gebruikmaakte. Aanleiding is het verdwijnen van een aantal wapens uit de kluis.

Volgens de politie gaat het om een ernstige zaak, schrijft NH Nieuws. Er wordt onderzoek gedaan door het team korpscheftaken, de politieafdeling die vergunningen voor vuurwapenbezit verleent en toezicht houdt op vergunninghouders.

De wapens verdwenen eind mei uit de kluis. Nadat de politie daarachter was gekomen, zijn alle wapens van de vereniging in beslag genomen en de vergunningen ingetrokken. Volgens NH Nieuws gaat het om drie of vier wapens.

'Geen kegelclubje'

De vereniging waarvan de huur nu is opgezegd is SV All Rounds. In een gesprek met de regionale omroep zegt bestuurslid Piet Otto dat het om een administratief misverstand gaat. Volgens hem zijn de wapens door hem doorverkocht en was de politie daarvan op de hoogte. Op de vraag waarom er dan een aangifte van vermissing is gedaan, had hij geen duidelijk antwoord.

De verhurende partij, SV De Heerhugowaard, twijfelt sterk aan die verklaring. "De korpschef werkt altijd adequaat en secuur, is onze ervaring. Administratieve foutjes zijn ons volkomen vreemd. Het pand is zeer goed beveiligd en alles wat in- en uitgaat, wordt bijgehouden in een logboek. We zijn geen kegelclubje."

Door het opzeggen van de huur dreigt All Rounds te verdwijnen. De veertig leden krijg een half jaar om een nieuwe vereniging te zoeken. Het bestuur van de schietvereniging heeft een advocaat ingeschakeld om het besluit aan te vechten.