Ombudsman: jongeren in de bijstand hebben groot risico op financiële problemen

Jongeren met een bijstandsuitkering lopen grote kans om in financiële problemen komen, doordat gemeentes hun inkomen niet altijd goed aanvullen. Dat concludeert de Nationale ombudsman in een onderzoek.

Als je onder de 21 jaar bent, krijg je als alleenstaande 258 euro per maand aan bijstand, terwijl volwassenen in diezelfde situatie 1046 euro per maand krijgen. Dat is omdat ouders volgens de wet hun kinderen tot 21 jaar moeten onderhouden.

Maar jongeren die bijvoorbeeld geen contact meer hebben met hun ouders, zijn aangewezen op de bijzondere bijstand van de gemeente. Doordat de regels daarvoor per gemeente verschillen krijgen niet alle jongeren een bedrag waarvan ze kunnen leven, merkt de Ombudsman op.

"Ik vind het zorgelijk dat jongeren zoveel moeite moeten doen om een bijstandsuitkering aan te vragen en daarvan rond te kunnen komen", zegt Reinier van Zutphen. "Juist deze groep moet extra geholpen worden om de weg uit de bijstand te vinden en financieel zelfredzaam te worden."

Loonstrook opsturen

Volgens de Ombudsman zijn de regels rond de bijstand verder lastig te doorgronden voor jongeren. Zo krijg je als je naast je bijstandsuitkering ook een inkomen uit werk hebt alleen een aanvullende uitkering als je elke maand je loonstrook voor een bepaalde datum naar de gemeente opstuurt. Daardoor ontstaan vaak problemen.

"Als mijn loonstrookje iets te laat komt, of als de gemeente er wat langer over doet om die te verwerken, moet ik geld lenen om op tijd mijn huur en mobiele abonnement te kunnen betalen", zegt een jongere tegen de onderzoekers.

Eerst vier weken zoeken

Een ander groot probleem vindt de Ombudsman dat jongeren tot 27 jaar die een bijstandsuitkering willen aanvragen bij het UWV, eerst vier weken moeten zoeken naar werk of een opleiding voordat dat kan. Daardoor moeten zij ook langer wachten voordat ze hun eerste uitkering krijgen.

"Onbegrijpelijk", vindt Ombudsman. Minister Schouten (Armoedebeleid) wil ook af van deze verplichting, liet ze eerder dit jaar weten. Of en wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.