FIOD vindt 4,5 miljoen euro aan ketamine bij grote actie

De FIOD heeft bij een grote actie vorige week 185 kilo ketamine gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van 4,5 miljoen euro. Twee mannen van 54 en 56 uit de omgeving van Amsterdam zitten vast.

Er zijn ingevallen gedaan in negen huizen, bedrijfspanden en loodsen in Amsterdam, Almere, Soest, Weesp, Vinkeveen, Nieuw-Vennep en Nieuwe Wetering. De ketamine werd gevonden in de woning van de vader van een van de verdachten.

Ketamine wordt in de medische wereld gebruikt als pijnbestrijder en narcosemiddel, maar het is ook een populaire partydrug.

Vuurwapens en tonnen cash

Naast ketamine zijn ook vuurwapens, versleutelde telefoons, tassen, horloges en meerdere auto's in beslag genomen. De FIOD vond in totaal 300.000 euro aan contant geld. Ook werd er voor miljoenen euro's beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat een van de verdachten illegaal verdiend geld witwaste via bankrekeningen in Spanje, Dubai en Hong Kong.

Er werden nog drie andere mensen aangehouden. Zij zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachten in de zaak, meldt NH Nieuws.