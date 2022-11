'Bijna niet te lijmen, Ajax-spelers willen niet meer werken voor Schreuder'

Dit artikel is een verslag van gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn video's uit de uitzending terug te vinden. Presentator Sjoerd van Ramshorst nam met Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay en Jeroen Stekelenburg de voetbalweek door. Kijk de hele uitzending hier terug.

Ajax gaf zaterdag in een belabberde tweede helft tegen FC Emmen een 3-1 voorsprong weg (3-3). De positie van trainer Alfred Schreuder kwam daarmee verder onder druk te staan. "Het leek of sommige spelers in de tweede helft bewust hebben gesaboteerd", stelt Rafael van der Vaart in Studio Voetbal. Van der Vaart wijst op Daley Blind. De linkspoot stond voor de vierde keer op rij niet in de basis en kwam na rust als vervanger van Calvin Bassey als centrale verdediger in de ploeg. "Hij speelde de eerste vijf ballen naar de tegenstander", aldus Van der Vaart. "Die had een blik in zijn ogen, zo boos", gaat de oud-Ajacied verder. "Die loopt geen meter meer voor de trainer. Dat zag je in zijn ogen. Zo van: lekker, die is ook weg. Ik heb het gevoel dat spelers saboteerden. Daar schaam ik me voor."

"Ik geloof niet dat spelers bewust slecht spelen", reageert Ibrahim Afellay. "Maar ik begrijp het punt. Als je naar Blind keek, leek het op werkweigering. Hij deed vreemde dingen aan de bal." Van der Vaart: "Dus eigenlijk ben je het eens." Jeroen Stekelenburg vindt dat Schreuder onvoldoende heeft nagedacht over het wisselen van Blind, eerst door Owen Wijndal en toen die geblesseerd was door Devyne Rensch. "Blind was superbelangrijk voor het voetbal. Dan haal je hem er niet uit zonder plan." Pierre van Hooijdonk: "Toen was hij Blind al kwijt." Interview Bergwijn: 'Als je dit zegt ben je ook aan het saboteren' Afellay wijst op een interview met Steven Bergwijn na afloop tegen ESPN. "We hebben de hele tweede helft achter Emmen aangelopen", zei Bergwijn. "Ik heb geen flauw idee wat we aan het doen waren. Ik had het gevoel dat we niet wisten wat we deden. Schandalig." "Als je dit zegt ben je ook bijna aan het saboteren", zegt Jeroen Stekelenburg. "Dan help je je trainer niet", vindt ook Van Hooijdonk. Van der Vaart: "Dan ben je geen topspeler. Je speelt niet voor de trainer, maar voor de eer, voor Ajax."

