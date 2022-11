Schaatssensatie Stolz denkt in Thialf nog harder te gaan: 'Ben meer uitgerust'

"Hoe hij schaatst, hoe hij het aanpakt en hoe hij niet onder de indruk is van alles: dat belooft heel veel." Mark Tuitert, analist en voormalig schaatser, is diep onder de indruk van Jordan Stolz. De pas 18-jarige Amerikaan beleefde afgelopen wereldbekerweekend in Stavanger zijn doorbraak. Hij verpulverde de concurrentie vrijdag op de 1.500 meter en deed dat twee dagen later ook op de 1.000 meter. En dat zonder goede voorbereiding, aldus Stolz. Komend weekeinde denkt hij er daarom nog een schepje bovenop te kunnen doen. "In Heerenveen zou het beter moeten gaan. Dan ben ik meer uitgerust." En dus zouden de Nederlandse schaatsers "op hun achterhoofd moeten krabben", denkt Tuitert. Olympisch kampioen Thomas Krol werd hard voorbijgereden door Stolz op de 1.000 meter en er stond zelfs geen enkele Nederlander op het podium. Het gat met nummer twee Laurent Dubreuil was groot, bijna een halve seconde. Toch was Stolz na zijn race kritisch op zichzelf. "Het had beter gekund." Tuitert: "Heel mooi om zo'n uniek talent te zien." Bekijk in de carrousel de reacties van Mark Tuitert en Jordan Stolz en de race van de Amerikaan op de 1.000 meter.

Het succes is Stolz niet aan komen waaien. Zijn vader zorgde voor lichtjes op een kort baantje op het watertje voor hun huis in West Bend in Wisconsin, vertelt hij tegen het AD. "Daardoor kon ik zelfs 's nachts mijn rondjes rijden." En dat hij plezier beleeft aan het rondjes schaatsen op de ijsbaan, blijkt wel als hem gevraagd wordt welke afstanden hij wil rijden bij de WK afstanden dit seizoen. "Het liefst rijd ik ze allemaal." Ook dat maakt hem uniek, volgens Tuitert. "Hij wil alles doen, hij is echt een liefhebber van schaatsen. Dus hij heeft het over WK allround. Er is bijna geen junior meer nu die zegt dat hij een WK allround wil schaatsen." Leerdam had goud niet verwacht Voor Nederland was Jutta Leerdam in Stavanger goed voor twee medailles. Ze pakte zilver op de 500 meter en op de slotdag won ze de 1.000 meter. In een rechtstreeks gevecht met Miho Takagi versloeg ze de olympisch kampioen. "Ik had veel dingen bedacht, maar dit scenario niet", liet Leerdam weten. "Ik ging gewoon hard erin en dacht: ik zie het wel. Maar dat ik over de olympisch kampioen heen zou kruisen, is wel een groot iets."

Leerdams palmares is met onder meer olympisch zilver, WK-goud en EK-goud al behoorlijk uitgebreid, maar ze won pas één keer eerder wereldbekergoud. "Normaal gesproken heb ik iets extra's met titelwedstrijden; dat heb ik met wereldbekers niet. En dat had ik vandaag ook niet, dus dat ik dan gewoon win, is een goed teken." "Dan is mijn basisniveau gewoon goed genoeg", gaat Leerdam verder. "Ik rijd, denk ik, gewoon makkelijker." Debuut Ritsma Rintje Ritsma stond in Stavanger voor het eerst langs de ijsbaan als bondscoach van de achtervolgingsploegen en de schaatsers op de massastart. En bij zijn debuut kon hij al meteen vijf medailles bijschrijven: zilver voor beide achtervolgingsploegen, zilver voor Irene Schouten en brons voor Marijke Groenewoud en Bart Hoolwerf. "Voor de eerste keer was die niet heel slecht", was de reactie van Ritsma na de tweede plaats van de mannen op de ploegenachtervolging. Een dag later pakten ook de vrouwen zilver. Bekijk in de carrousel de reactie van Rintje Ritsma en Antoinette Rijpma-de Jong en de beide ploegenachtervolgingen.

De achtervolgingsploegen hanteerden de duwtechniek die de debuterend bondscoach direct bij zijn aanstelling introduceerde. "Het is toch nog niet helemaal lekker op elkaar afgestemd", vond Ritsma over de race van de mannen. Ook bij de vrouwen liep het nog niet helemaal vlekkeloos. "Het was nog wel een wat rommelige rit", erkende Antoinette Rijpma-de Jong. "Je moet heel dicht op elkaar zitten en dan zie je soms die ijzers voorbijkomen voor je. Daarbij moet je echt durven." Schouten kritisch Schouten stond voor het eerst in tien wereldbekerraces niet op het hoogste treetje van het podium na een 3.000 meter en ook op de massastart werd ze voorbijgereden. Over de tactiek bij de massastart was ze achteraf duidelijk. "De volgende keer moeten we het beter afspreken. Het moet niet nog een keer zo gebeuren." Bekijk in de carrousel de reactie van Irene Schouten en de massastart van de vrouwen.

Schouten ging een rondje voor de finish aan en kreeg landgenote Marijke Groenewoud met zich mee. In de laatste bocht kon ze niet vol doortrekken. "Dan zou ik Marijke uit de bocht duwen", verklaarde ze. Daardoor moest Schouten inhouden en zag ze de Canadese Ivanie Blondin onderdoor komen. "Nu weten we dat we het niet zo moeten doen."