Arrestatie voor aanslag Istanbul, Turkse regering houdt PKK verantwoordelijk

De Turkse politie heeft een verdachte gearresteerd voor de explosie in een winkelstraat in Istanbul waarbij zondag zes doden en 81 gewonden vielen. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu bekendgemaakt.

De verdachte zou een bom hebben geplaatst in de drukke winkelstraat, zei Soylu. Hij zei verder de Turks-Koerdische organisatie PKK verantwoordelijk te houden voor de aanslag. "Volgens onze bevindingen is de PKK-terreurorganisatie verantwoordelijk", aldus Soylu. De PKK wordt behalve door Turkije ook door de EU en de VS gezien als een terreurgroep.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei zondag dat een vrouw bij de aanslag betrokken was. Direct na de explosie doken er video's op waarop te zien is dat een vrouw vlak voor de knal iets achterlaat in de drukke winkelstraat.

'Bijna doofmakend'

getuigen zeggen dat het een zeer zware explosie was. "Er was zwarte rook. De klap was zo hard, bijna doofmakend." vertelde ooggetuige Cemal Denizci tegen persbureau AFP. "Ik zag mensen rondrennen, en gewonden kwamen op weg naar het ziekenhuis langs het internetcafé waarin ik zat", vertelt een andere ooggetuige.

De ontploffing vond plaats in de drukke winkelstraat Istiklal, in de buurt van het Taksimplein. "Toen ik de explosie hoorde, was ik doodsbang. Mensen bevroren, keken elkaar aan. Daarna begon iedereen met rennen. Wat anders kan je doen?", vraagt de 45-jarige restaurantmedewerker en ooggetuige Mehmet Akus zich af.