Vredesbesprekingen aangekondigd om geweld Oost-Congo te stoppen

Leiders van zeven landen in Oost-Afrika hebben vredesbesprekingen aangekondigd om te proberen het geweld in het oosten van de Democratische Republiek Congo te stoppen.

De Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC) wil op 21 november in de Keniaanse hoofdstad Nairobi een "vredesdialoog" houden over het conflict dat zich al sinds mei voortsleept.

De rebellengroepering M23 is sinds 2012 actief om mensen van de Tutsi-gemeenschap te beschermen tegen milities van Hutu's. Sinds 2013 nam het geweld af, maar dit jaar laaide het weer op. Ten noorden van de belangrijkste stad Goma raakte de rebellengroepering M23 in het weekend slaags met Congolese troepen.

Gesteund door Rwanda

Afgelopen weekend werd een aantal M23-rebellen gedood bij gewapende confrontaties. Ook aan de kant van het Congolese leger vielen doden. De rebellen, die volgens waarnemers gesteund worden door president Paul Kagame van buurland Rwanda, zijn de afgelopen tijd door de Noord-Kivu-provincie van de DRC getrokken en hebben daar delen van het grondgebied veroverd. begon deze maand demonstreerden duizenden mensen in Oost-Congo tegen de Rwandese steun.

In Oost-Congo is het al jaren onrustig. Daar zijn meerdere milities actief, die tegen elkaar en de Congolese autoriteiten vechten, onder meer om de zeggenschap over de mijnen en grondstoffen in de regio. Buurlanden Rwanda en Oeganda worden regelmatig door Congo beschuldigd van het steunen van milities.