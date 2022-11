Een op de zes werknemers kampt met burn-outklachten

In 2021 worstelden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers met burn-outklachten. Dat komt neer op 17 procent en dat zijn er net zoveel als in 2019. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS. In het coronajaar 2020, toen er veel thuis werd gewerkt, was het aantal lager: 1,2 miljoen.

Het is 'de week van werkstress' en daarmee wordt aandacht gevraagd voor psychische vermoeidheid onder werknemers. Volgens de onderzoekers gaven ruim 4 op de 10 werknemers aan dat het nodig is om maatregelen tegen werkstress te treffen. 37 procent van de werknemers geeft aan dat werkdruk of werkstress de reden is van hun ziekteverzuim.

Grootste risico

In 2021 verzuimden werknemers in totaal 11 miljoen dagen wegens werkstress. Volgens arbodiensten en werkgevers is werkdruk één van de grootste risico's binnen bedrijven. De verzuimkosten liggen jaarlijks rond de 3 miljard euro. Om de burn-outklachten aan te pakken wordt bedrijven geadviseerd een aanspreekpunt in te stellen, meer passend werk te bieden en de autonomie van werknemers te vergroten.