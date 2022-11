Vitesse in laatste eredivisieduel 2022 pas in blessuretijd naast Go Ahead

Vitesse heeft in de laatste eredivisiewedstrijd van het jaar dankzij een sterke tweede helft een punt meegenomen bij Go Ahead Eagles. Invaller Simon van Duivenbooden maakte in blessuretijd de 2-2.

Daarmee bleef Go Ahead wel voor de negende keer op rij ongeslagen.

Philippe Rommens was de man van de eerste helft. De Belg schot de Eagles in de achtste minuut op voorsprong met een prachtige vrije trap. Vanaf ongeveer dezelfde afstand schoot hij de bal in de twintigste minuut laag in de linkerhoek, buiten bereik van doelman Daan Reiziger.

Tweede helft ander verhaal

De 25-jarige Rommens werd pas de tweede speler dit seizoen die dit kalenderjaar in één eredivisiewedstrijd twee keer scoort van buiten het strafschopgebied, na Ajacied Steven Berghuis. Met een inzet van Mats Deijl op de paal was Go Ahead in de eerste helft nog dicht bij een derde goal.