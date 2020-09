Onderzoek wijst uit dat blessure Robben meevalt: 'Er is niks gescheurd'

De blessure die Arjen Robben afgelopen zondag heeft opgelopen, valt mee. De aanvaller van FC Groningen moest bij zijn rentree in de eredivisie al na minder dan een halfuur naar de kant vanwege een liesblessure.

Zijn club laat nu weten dat er na onderzoek geen ernstige beschadiging aan het licht is gekomen bij de 96-voudig international van Oranje.

"Ik vreesde erger. Ik had ook wel erger verwacht. Gelukkig is er niets kapot in de spier, er is niks gescheurd. Dus dat is wel hoopvol", voegt Robben daaraan toe. "We gaan gewoon weer keihard aan de slag en daar ben ik positief over gestemd."

Het is niet bekend wanneer Robben weer in actie kan komen.

Lange blessurehistorie

Robben speelde zondag tegen zijn oude club PSV (1-3) voor het eerst in ruim zestien jaar een wedstrijd in de eredivisie, een jaar nadat hij had besloten te stoppen met voetbal.

Omdat Robben gedurende zijn loopbaan al veel blessureleed had ondervonden, had hij in samenspraak met FC Groningen deze zomer een zorgvuldig traject uitgestippeld om langzaam weer wedstrijdfit te worden. Dat maakte de teleurstelling des te groter toen het zondag vrijwel meteen weer misging.

Ook in Studio Voetbal was de blessure van Arjen Robben onderwerp van gesprek: