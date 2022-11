Pérez furieus op Verstappen na negeren stalorders: 'Laat zien wie hij echt is'

Terwijl George Russell met het team van Mercedes zijn eerste grandprixzege in de Formule 1 aan het vieren was, moest Red Bull Racing een binnenbrandje blussen op Interlagos, het circuit van de GP van Brazilië.

Sergio Pérez had na afloop van de race furieus gereageerd op Max Verstappen. De Mexicaan was op z'n zachtst niet blij dat zijn teamgenoot hem in de laatste raceronde niet liet passeren.

'Twee wereldtitels dankzij mij'

"Dit laat zien wie hij echt is", foeterde Pérez direct na de finish over de boordradio. Even later in de mixed-zone was de boosheid van de Mexicaan nog niet bekoeld. "Ik begrijp zijn reactie niet, hij heeft twee wereldtitels dankzij mij. Na alles wat ik voor hem heb gedaan, is dit teleurstellend."

Verstappen ging in de slotfase van de race Pérez voorbij naar de zesde plaats, in een poging om Fernando Alonso van de vijfde plaats te stoten. Het was onduidelijk in hoeverre de Nederlander daarbij een vrijgeleide van de Mexicaan had gekregen.

De Limburger hoorde vervolgens tot twee keer toe van Red Bull dat hij de zesde plaats terug aan Pérez moest geven als duidelijk werd dat Alonso buiten bereik zou blijven.