Nuis mag in Thialf strijd aanbinden met sensatie Stolz: KNSB gebruikt aanwijsplek

Kjeld Nuis zal volgende week in actie komen bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. Hij is door schaatsbond KNSB aangewezen om in actie te komen op de 1.000 en 1.500 meter.

Nuis raakte drie weken geleden geblesseerd aan zijn lies en kon zich daardoor bij het kwalificatietoernooi niet plaatsen voor de eerste vier wereldbekers. De schaatsbond heeft echter via een aanwijsplek het recht om de drievoudig olympisch kampioen toe te voegen aan het deelnemersveld.

Voor de eerste wereldbekerwedstrijd in Stavanger gebeurde dat niet, maar dus wel voor het toernooi in Thialf. "Ik rijd sinds vorige week zaterdag alweer volle bak, dus ik had al graag in Stavanger gereden", laat Nuis weten aan de NOS. "Maar ik ben blij dat ik nu volgende week een kans krijg."

Bekijk hieronder de uitleg van Nuis nadat hij vlak voor het kwalificatietoernooi geblesseerd was geraakt.